Inicio > Japan > Japan's Takaichi rides youth-led craze into election Japan's Takaichi rides youth-led craze into election By Excelsio Media on February 04, 2026 Also in Japan, news, World Japan’s 64‑year‑old prime minister Sanae Takaichi has become an unlikely pop‑culture phenomenon, and the craze surrounding her could help deliver a decisive election win. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook