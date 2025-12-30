Novo Nordisk and Eli Lilly cut obesity drug prices to compete in China

Novo Nordisk and Eli Lilly cut obesity drug prices to compete in China

on Also in
Novo Nordisk and Eli Lilly lowered prices of their leading obesity drugs Wegovy and Mounjaro in China to strengthen their positions in a rapidly expanding market facing rising obesity rates.

Excelsio Media

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)