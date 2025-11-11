Inicio > Donald Trump > Trump honors America's veterans in remarks at Arlington National Cemetery Trump honors America's veterans in remarks at Arlington National Cemetery By Excelsio Media on November 11, 2025 Also in Donald Trump, news, United States President Donald Trump marked Veterans Day with a speech at Arlington National Cemetery honoring the nation's service members. "We love you. We salute you. And we will never forget what you've done to keep America safe, sovereign and free," he said. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook