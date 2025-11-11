Trump honors America's veterans in remarks at Arlington National Cemetery

Trump honors America's veterans in remarks at Arlington National Cemetery

President Donald Trump marked Veterans Day with a speech at Arlington National Cemetery honoring the nation's service members. "We love you. We salute you. And we will never forget what you've done to keep America safe, sovereign and free," he said.

