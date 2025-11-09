Tornado in southern Brazil kills at least six, injures hundreds

Tornado in southern Brazil kills at least six, injures hundreds

A tornado devastated Rio Bonito do Iguaçu in Brazil's Parana, killing at least six people, collapsing roofs and displacing about a thousand residents while firefighters searched for more victims.

