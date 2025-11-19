Russian drones hit Kharkiv apartments, injuring dozens

Russian drones struck apartment buildings in Ukraine's second largest city, Kharkiv, injuring 32 people, including two children, sparking fires and forcing dozens of residents to flee their homes.

