Russian drones hit Kharkiv apartments, injuring dozens
By Excelsio Media on November 19, 2025
Also in news, russia, Ukraine
Russian drones struck apartment buildings in Ukraine's second largest city, Kharkiv, injuring 32 people, including two children, sparking fires and forcing dozens of residents to flee their homes.
