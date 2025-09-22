Elon Musk spotted sitting with Trump at Charlie Kirk memorial

Elon Musk spotted sitting with Trump at Charlie Kirk memorial

on Also in , , ,
Elon Musk, the tech billionaire and former top adviser to President Donald Trump, was spotted approaching the president during the memorial service for Charlie Kirk in Arizona on Sunday.

Share:

Previous
Next

Comments

Post a Comment

Leave a comment. Thanks!

Comentarios de Facebook

Subscribe to: Post Comments (Atom)