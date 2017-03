EDITORIAL | Presidente, ¡renuncie!

El magnánimo Noble de Paz 2016, Juan Manuel Santos, vive una crisis en su gobierno por causa de la corrupción y el narcotráfico.La corrupción, a nombre de Odebrecht, tocó la puerta de la Casa de Nariño y el candidato Presidente Juan Manuel Santos habría recibido dos millones de dólares. Uno para financiar la campaña, otro para una encuesta (la más cara que se ha visto en este país).Santos ha asumido la actitud samperista de asumir si algo pasó fue a sus espaldas. Sus ineptos ministros intentan lanzar cortinas de humo pata intentar distraer la atención.Otros se enfocan en la campaña uribista. La diferencia está en que Óscar Iván Zuluaga no era el Presidente y ya es investigado por la Fiscalía. Santos en cambio era Presidente y si hubo corrupción en su campaña, el fuero impide que sea investigado por la Fiscalía, si hubiera investigación caería en manos de la "Comisión de Absoluciones". Por eso Santos debe renunciar.Pero él no parece tener ninguna intención de asumir la responsabilidad. La contrario hoy vociferaba desde el Chocó que son "manzanas podridas".Pero la corrupción no es la única mancha que cae en la administración Santos. El crecimiento de la producción de drogas, que pone a Colombia como el mayor productor de cocaína del Mundo, es un hecho cierto que ha ocurrido en su Gobierno.Santos dejó de perseguir al narcotráfico, terminó las fumigaciones (en este país se fumiga todo con glifosato, menos la coca) y dejó que los cultivos crecieran como nunca.Santos no debe seguir frente al Gobierno, el suyo ha sido un mandato lleno de mentiras, engaños y falsedades. Colombia debería pararse y decirle: ¡No Más!.