La jornada fue para los locales, sin embargo Colombia y Paraguay cedieron terreno en sus casas, mientras que Brasil y Urugay ampliaron la ventaja y cada vez están más cerca del Mundial.A primera hora Colombia y Chile disputaron un deslucido encuentro en que ninguno de los equipos logró vencer el cero y se repartieron los puntos.Ecuador visitó a Uruguay. El local abrió el marcador con anotación de Sebatián Coates (12'). Felipe Caicedo (44') logró igualar para Ecuador, pero el local reaccionó de inmediato y Rolán puso cifras definitivas en el marcador (45')El local empezó ganando con anotación de Cristian Riveros (9'), pero Perú empató con gol de Christan Ramos (48') y desde ahí fue dueño del partido, pasando de largo en el marcador. Anotaron Edison Flores (71'), Christian Cueva (78') y con un autogol Édgar Benitez (84') puso el final 1-4.El duelo de coleros fue para Venezuela que con goleada le cedió el último lugar de la tabla a Bolivia. Anotaron Koufatti (3'), Martínez (11', 67' y 70') y Otero (75').A última hora Brasil recibió a Argentina en el juego más esperado de la jornada y en la que el visitante fue una decepción, Brasil lo doblegó con anotaciones de Philippe Coutihno (24'), Neymar (45') y Paulinho (59').La eliminatoria continuará el próximo 15 de noviembre con los encuentros Bolivia vs. Paraguay, Ecuador vs. Venezuela, Chile vs. Uruguay, Argentina vs. Colombia y Perú vs. Brasil.