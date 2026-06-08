Terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa sur de Filipinas

Terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa sur de Filipinas

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Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la isla sureña filipina de Mindanao causó daños en edificios de la ciudad de General Santos, mientras las autoridades verifican los informes de al menos cinco muertes en la ciudad sureña.

Excelsio Media

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