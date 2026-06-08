Inicio > Filipinas > Terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa sur de Filipinas Terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa sur de Filipinas By Excelsio Media on junio 08, 2026 Also in Filipinas, mundo, sismo Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de la isla sureña filipina de Mindanao causó daños en edificios de la ciudad de General Santos, mientras las autoridades verifican los informes de al menos cinco muertes en la ciudad sureña. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comentarios Publicar un comentario Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
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