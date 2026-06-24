Iván Cepeda reconoce la victoria de Abelardo de la Espriella

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda dirigió un mensaje a la nación en el que reconoció oficialmente los resultados de la contienda electoral en Colombia, los cuales señalan a Abelardo de la Espriella como el nuevo presidente de la República.Cepeda, en representación del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, detalló que la votación cerró con un margen extraordinariamente estrecho, registrando una diferencia de menos del 1% entre ambas opciones. El líder de la izquierda catalogó su decisión como un acto de responsabilidad democrática para garantizar la convivencia y la paz del país.Pese a aceptar el veredicto de las urnas, Cepeda formuló severas denuncias sobre el desarrollo de la campaña presidencial. Entre los señalamientos más graves, acusó una indebida injerencia extranjera por parte del gobierno de los Estados Unidos —mencionando directamente al mandatario Donald Trump a favor de de la Espriella—, así como una masiva operación de compra de votos y el uso de tecnologías de inteligencia artificial para manipular al electorado por parte de la campaña ganadora. Asimismo, rechazó de manera tajante las afirmaciones que pretendieron calificar la votación de sus simpatizantes como un "voto fusil".De cara al nuevo periodo de gobierno, Cepeda anunció que asumirá una oposición democrática, vigilante y resuelta desde los territorios.El dirigente aseguró que iniciará un nuevo recorrido por el país para articular una alianza de protección a la soberanía, la biodiversidad y los derechos sociales.