De la Espriella gana la primera vuelta y deja al petrismo contra las cuerdas

Un país claramente partido en dos

You Might Also Like ❮ ❯

Lo que parecía una elección predecible se convirtió en un terremoto político. Con casi el 100% de las mesas informadas,, seguido de cerca por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el 40,90% (alrededor de 9,69 millones).Laen la historia reciente del país.Lo que más llama la atención no es solo el resultado, sino lo que significa.. Cepeda, a pesar de contar con toda la estructura estatal y el voto duro de las periferias, no pudo capitalizar el aparato petrista. El cansancio por la economía tambaleante, la inseguridad que regresó con fuerza y la percepción de un gobierno cada vez más radical pesaron demasiado.. Abogado mediático, sin partido tradicional grande, construyó una campaña outsider con mensajes directos y duros: mano firme contra la delincuencia, mega-prisiones, deportación de migrantes irregulares y un rechazo frontal al “castrochavismo”. Su triunfo también sepulta al uribismo tradicional:El mapa electoral lo dice todo. De la Espriella arrasó en Antioquia, el Eje Cafetero y buena parte de las ciudades intermedias. Cepeda resistió en la Costa Caribe, el Pacífico, Catatumbo, Arauca y algunas zonas rurales andinas. Bogotá quedó dividida, aunque con tendencia ligera hacia la derecha en varios sectores.Esta no es solo una elección más. Es el reflejo deentre el centro productivo y las periferias, entre quienes quieren orden y mano dura y quienes apuestan por continuar el experimento de la “paz total” y mayor intervención estatal. ¿Qué viene ahora en el tablero geopolítico?. Se alinearía más con gobiernos como los de Milei en Argentina, Bukele en El Salvador y, muy probablemente, con una eventual administración Trump en Estados Unidos. Temas comoen el país serían prioritarios., con mayor cercanía a los gobiernos de izquierda latinoamericanos, énfasis en la diplomacia con Maduro y políticas de descriminalización de drogas.. Petro y Cepeda ya han puesto en duda los resultados del preconteo, hablando de “irregularidades”, aunque sin presentar pruebas contundentes hasta el momento. De la Espriella respondió con dureza:Tres semanas de campaña brutal se vienen. Colombia no solo está eligiendo presidente: está decidiendo el rumbo del país para los próximos años en un continente que sigue moviéndose fuertemente hacia la derecha.