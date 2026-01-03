Inicio > Donald Trump > Trump says Maduro captured, US will run Venezuela Trump says Maduro captured, US will run Venezuela By Excelsio Media on January 03, 2026 Also in Donald Trump, news, United States, Venezuela The US attacked Venezuela and deposed its long-serving President Nicolas Maduro in an overnight operation, President Donald Trump said, in Washington's most direct intervention in Latin America since the 1989 invasion of Panama. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook