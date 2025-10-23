Inicio > Donald Trump > Trump says 'we’re just going to kill people' that bring drugs into US Trump says 'we’re just going to kill people' that bring drugs into US By Excelsio Media on October 23, 2025 Also in Donald Trump, news, United States President Donald Trump said his administration will brief Congress on alleged drug vessel strikes and plans to shift to targets on land, but won’t seek a declaration of war: “We’re just going to kill people that are bringing drugs into our country.” Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
