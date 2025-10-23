Inicio > Bird flu > More than 1,000 cranes perish from bird flu outbreak in Germany More than 1,000 cranes perish from bird flu outbreak in Germany By Excelsio Media on October 23, 2025 Also in Bird flu, Germany, news, World More than 1,000 cranes have died in northeastern Germany, in a sudden and unprecedented outbreak of bird flu confirmed as H5N1. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
