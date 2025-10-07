Inicio > Japan > Japan set for first woman prime minister, but equality doubts remain Japan set for first woman prime minister, but equality doubts remain By Excelsio Media on October 07, 2025 Also in Japan, news Sanae Takaichi, known for her conservative views, has emerged as the leading candidate to become Japan's first female prime minister, but her positions on gender equality are worrying critics. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
