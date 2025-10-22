Inicio > economy > Heineken to sell less beer in 2025 as demand falters Heineken to sell less beer in 2025 as demand falters By Excelsio Media on October 22, 2025 Also in economy, Heineken Dutch brewer Heineken warned its 2025 beer sales would fall as macroeconomic challenges worsened, further downgrading its volume guidance from the previous quarter. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
