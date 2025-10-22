Heineken to sell less beer in 2025 as demand falters

Heineken to sell less beer in 2025 as demand falters

Dutch brewer Heineken warned its 2025 beer sales would fall as macroeconomic challenges worsened, further downgrading its volume guidance from the previous quarter.

