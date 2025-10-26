Inicio > news > Deadly Russian attack on Kyiv damages apartment blocks Deadly Russian attack on Kyiv damages apartment blocks By Excelsio Media on October 26, 2025 Also in news, russia, Ukraine, war Russian drone attack on Kyiv kills at least three and injures 31, including six children. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook