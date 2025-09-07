Inicio > Japan > Japan's prime minister resigns after election losses Japan's prime minister resigns after election losses By Excelsio Media on September 07, 2025 Also in Japan, news Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba resigned, caving to ruling-party pressure on him to take responsibility for election losses amid voter anger over rising living costs. Share: Facebook X Reddit WhatsApp Email You Might Also Like ❮ ❯ Previous Next Cargando anterior... Cargando siguiente... Blogger Facebook Comments Post a Comment Leave a comment. Thanks! Comentarios de Facebook
Comments
Post a Comment
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook