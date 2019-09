Esta semana MTV LatinoamĂ©rica estrena dos de los especiales acĂșsticos MTV Unplugged mĂĄs esperados del año.El jueves 26, las leyendas del rock en español CafĂ© Tacvba presentan en MTV su nuevo especial MTV Unplugged, que coincide con el 30 aniversario de la banda y es la mĂĄxima celebraciĂłn de sus tres dĂ©cadas de carrera artĂ­stica, que ha roto esquemas musicales y traspasado las barreras del lenguaje. El viernes 27 de septiembre, el icono del rock Liam Gallagher, presenta el estreno global de su MTV Unplugged, grabado en agosto en Gran Bretaña.Estreno: Jueves 26 de septiembre a las 10:00 pm por MTVEl pasado mes de marzo, CafĂ© Tacvba se convirtiĂł en la Ășnica banda latinoamericana en grabar un segundo especial MTV Unplugged con MTV. Este jueves 26 de septiembre MTV LatinoamĂ©rica llega desde la Sala NezahualcĂłyotl del Centro Cultural Universitario en la Ciudad de MĂ©xico, este esperado segundo especial acĂșstico de una de las bandas de rock mĂĄs importantes de HispanoamĂ©rica, CafĂ© Tacvba.En un show Ă­ntimo para fans, universitarios, amigos e invitados especiales, los Ă­conos del rock hispano convirtieron el escenario en una celebraciĂłn al interpretar sus mĂĄs grandes Ă©xitos como “Eres”, “La Locomotora”, “El Espacio”, “Chilanga Banda” “Diente de LeĂłn” y “Volver a Comenzar” en formato acĂșstico. Este especial contĂł con la producciĂłn musical de Gustavo Santaolalla y AnĂ­bal KĂ©rpel y colaboraciones musicales de grandes artistas como Catalina GarcĂ­a y David Byrne, con quien presentaron “El Outsider”.CafĂ© Tacvba maravillĂł con un ensamble musical que incluye orquesta sinfĂłnica, cuerdas, percusiones, orquesta oaxaqueña, marimba, vibrĂĄfono, metales, arpa, saxo, entre otros instrumentos y multi-instrumentalistas en el escenario.Y para cerrar el año, tras su reciente gira por Estados Unidos, este 7 de diciembre CafĂ© Tacvba se presentarĂĄ en el Foro Sol de la Ciudad de MĂ©xico en celebraciĂłn de sus tres dĂ©cadas de trayectoria en una noche que sin duda serĂĄ histĂłrica.Estreno: Viernes 27 de septiembre a las 10:00 pm por MTVEl cantautor y ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, se uniĂł a la lista de grandes artistas en hacer historia junto a MTV con su especial acĂșstico que estrena globalmente este viernes 27 de septiembre, grabado desde el Hull City Hall de Gran Bretaña.La noche contĂł con una orquesta de 24 mĂșsicos que acompañaron a Liam a interpretar temas en formato acĂșstico incluyendo “Wall of Glass”, “Natural Mystic” del increĂ­ble Bob Marley, grandes Ă©xitos de Oasis como “Stand by Me” y “Sad Song”, asĂ­ como canciones de su mĂĄs reciente ĂĄlbum “Why Me? Why Not”.Liam no solo sorprendiĂł a cientos de fans interpretando clĂĄsicos de Oasis, tambiĂ©n llenĂł el escenario de magia invitando a Bonehead a ser parte de una noche icĂłnica en la escena musical. El cantautor britĂĄnico cerrĂł el show con “Champagne Supernova” entregando a los fans una noche inimaginable.MTV ha producido mĂĄs de 100 especiales MTV Unplugged que han promovido el reconocimiento de sus protagonistas en la industria musical internacional. Las producciones mĂĄs recientes de MTV LatinoamĂ©rica incluyen: Molotov: MTV Unplugged - El Desconecte, Fiesta Nacional (MTV Unplugged) de Los AutĂ©nticos Decadentes, MTV Unplugged: Con el alma desnuda de Emmanuel, BosĂ©: MTV Unplugged, Enrique Bunbury – El libro de las mutaciones, Pepe Aguilar: MTV Unplugged, MTV Unplugged: Kinky, MTV Unplugged: Los Tigres del Norte & Friends y MTV Unplugged ZoĂ©: MĂșsica de Fondo, entre otros. El concepto del MTV Unplugged consiste en ofrecer un espacio a los artistas para recrear su mĂșsica de manera acĂșstica en un ambiente Ă­ntimo y cercano a la audiencia. El primer MTV Unplugged se grabĂł en 1989 con el grupo britĂĄnico "Squeeze", mientras que el primer concierto acĂșstico producido en AmĂ©rica Latina fue el de "Los Fabulosos Cadillacs" en 1994.#vitrolastereo +Vitrola Stereo