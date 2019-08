Regresa la quinta temporada de "Fear the Walking Dead"

La serie original de AMC, "Fear the Walking Dead", regresa a Colombia el 19 de agosto a las 11:00 pm. con el estreno de la segunda mitad de la quinta temporada, que constará de ocho nuevos episodios.Además los fanáticos del universo "The Walking Dead" podrán estar felices ya que "Fear the Walking Dead" tendrá sexta temporada el próximo año, según un anuncio reciente de Scott M. Gimple, productor ejecutivo y director de contenido de la serie.En la quinta temporada de “Fear the Walking Dead”, la misión del grupo es clara: localizar a los sobrevivientes y ayudar a hacer de lo que queda del mundo un lugar mejor. Con una determinaciónobstinada, Morgan Jones (Lennie James) lidera el grupo con una filosofía arraigada en la benevolencia, la comunidad y la esperanza. Cada miembro cree que ayudar a los demás les permitirá compensar los errores de sus pasados. Pero la confianza no se ganará fácilmente.La misión de ayudar a los demás se someterá a la prueba definitiva cuando el grupo se encuentre en un territorio desconocido, uno que los obligará a enfrentar no solo su pasado sino también sus temores. Es solo a través de enfrentar esos temores que el grupo descubrirá una forma completamente nueva de vivir una que los dejará para siempre cambiados.“Fear the Walking Dead” está protagonizada por Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay García, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades y Karen David.En Estados Unidos el estreno de la quinta temporada de "Fear the Walking Dead" fue visto por 3 millones de espectadores, incluidos 1.5 millones de adultos de 25 a 54 y 1.2 millones de adultos de 18 a 49 en Nielsen en vivo + 3 calificaciones, lo que la convierte en el tercer estreno de drama por cable más alto para la temporada de televisión 2018/19 en ambas demostraciones clave.Producida por AMC Studios, “Fear the Walking Dead” es una producción ejecutiva de Scott M. Gimple, los showrunners Andrew Chambliss y Ian Goldberg, así como Robert Kirkman, David Alpert, Gale Anne Hurd y Greg Nicotero.