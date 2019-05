WARRIOR, la serie basada en manuscritos de Bruce Lee estrena en MAX Prime

La nueva serie basada en manuscritos de Bruce Lee, WARRIOR, estrena en Brasil y LATAM este viernes, 10 de mayo, en MAX PRIME. Horarios por país visita Hbomax.tvLa nueva serie de acción toma lugar durante la segunda mitad del siglo XIX y sigue a Ah Sahm (Andrew Koji), un prodigio de las artes marciales que emigra de China a San Francisco en busqueda de un viejo afecto. Después de demostrar su valor como luchador, Ah Sahm se convierte en un sicario del tong Hope Wei, uno de los más poderosos de la ciudad.WARRIOR cuenta con el siguiente reparto: Andrew Koji (Fast & Furious 6) como el prodigio de las artes marciales Ah Sahm, Kieran Bew (The Street), Olivia Cheng (Marco Polo), Dianne Doan (Vikings), Dean Jagger (Game of Thrones), Langley Kirkwood (Invictus), Hoon Lee (Banshee), Christian McKay (Yo y Orson Welles), Joe Taslim (Fast & Furious 6), Jason Tobin (The Fast & The Furious: Tokyo Drift), Joanna Vanderham (The Paradise), Tom Weston-Jones (Copper) y Perry Yung (The Knick).Esta serie fue creada y producida por Jonathan Tropper bajo Tropper Ink Productions, y por Justin Lin para Perfect Storm Entertainment, con la producción ejecutiva de Shannon Lee para Bruce Lee Entertainment.