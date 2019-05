En Netflix, llega la segunda temporada de El mecanismo

Del aclamado director José Padilha (Narcos, Tropa de élite 1 y 2, RoboCop) y la prolífica guionista Elena Soarez (Hijos del carnaval; Yo, tú, ellos; Casa de arena), El mecanismo es una serie original inspirada en hechos reales ocurridos en Brasil que condujeron al escándalo de corrupción más grande de todos los tiempos.La emocionante historia, centrada en un personaje, explora cómo un reducido grupo de tenaces investigadores descubre el funcionamiento interno de una monstruosa red de corrupción y el impacto que tiene en todos los involucrados, incluidos ellos mismos.2014. Tras las elecciones presidenciales, el equipo de Verena ya arrestó a doce de los trece contratistas más importantes de Brasil. Todavía falta atrapar al más grande de todos: Ricardo Brecht (Emílio Orciollo Netto). Verena (Caroline Abras), Guilhome (Osvaldo Mil) y Vander (Jonathan Haagensen) siguen comprometidos con la investigación, así como el policía retirado Ruffo (Selton Mello), que sigue buscando a Ibrahim (Enrique Díaz) fuera de la ley y alejándose de su mujer Regina (Susana Ribeiro) y su hija Beta (Júlia Svaccina).La segunda temporada se estrena el 10 de mayo de 2019, por Netflix y tendrá 8 episodios.La serie está protagonizada por Selton Mello (Relaciones peligrosas, Mi nombre no es Johnny, El payaso) como Marco Ruffo, un policía federal retirado que se obsesiona con el caso; Caroline Abras (Avenida Brasil, Se Nada Mais Der Certo, Perto de Qualquer Lugar) como Verena Cardoni, la atrevida aprendiz de Ruffo, y Enrique Díaz (Justicia, Felizes para Sempre?) como Roberto Ibrahim, el criminal con el que se obsesiona Ruffo. El elenco también incluye a Lee Taylor (A Pedra do Reino; Velho Chico, Riocorrente), Antonio Saboia (El lobo detrás de la puerta; Tres hermanos, tres destinos), Jonathan Haagensen (Ciudad de Dios; Noel, poeta da vila), Alessandra Colasanti (La verdadera historia de la bailarina de rojo), Leonardo Medeiros (Cabra-cega, Onde Quer Que Você Esteja), Otto Jr. (Malhação, El abismo plateado), Susana Ribeiro (O Dono do Mundo, Meu Bem Querer) y Osvaldo Mil (A Máquina, Preamar), entre otros.