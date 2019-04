Paramount lanza en Latinoamérica su servicio de video por streaming

El servicio de Video-On-Demand por Suscripción tendrá el estreno de la nueva temporada de ‘The Handmaid’s Tale’, ‘Yellowstone’, una curada selección de películas icónicas y buscadas de Hollywood, series internacionales aclamadas por la crítica, además de los programas más exitosos de MTV, Comedy Central, Paramount Channel y Nickelodeon.Viacom International Media Networks (VIMN) - Américas anunció hoy la llegada a América Latina de Paramount+, el nuevo servicio SVOD (Video-On-Demand por Suscripción) para toda la familia. Paramount+ ofrecerá un amplio contenido en múltiples géneros incluyendo los derechos de las aclamadas series internacionales The Handmaids’ Tale, Yellowstoney una extensa y curada oferta de series y éxitos de taquilla global, además de más de 2,000 episodios de múltiples títulos de las marcas globales de Viacom: MTV, Comedy Central y Paramount Channel. Adicionalmente, el nuevo servicio de streaming Paramount+ tendrá disponible la gran librería de programas y series infantiles internacionales y éxitos originales locales de Nickelodeon. El anuncio fue hecho por Pierluigi Gazzolo, Presidente de VIMN – Américas.A partir del 1 de mayo, Paramount+ estará disponible en Brasil para suscriptores de NET, NOW y Claro (en todas las pantallas) en su fase inicial. Y próximamente en el resto de América Latina a través de Claro video. Después de este debut, Viacom extenderá la disponibilidad de Paramount+ por toda la región a través de otros proveedores de TV paga, internet y móvil, que serán anunciados próximamente.Gazzolo comentó: “Estamos emocionados de presentar Paramount+ a las audiencias de América Latina de la mano de dos importantes socios de negocio de Viacom como NET y Claro video. Este nuevo servicio de streaming on-demand por suscripción amplía nuestra sólida presencia en el mundo no lineal y complementa la experiencia de entretenimiento de nuestras señales y servicios de agregados TV-Everywhere de Viacom, con una extensa, curada y poderosa oferta de contenido para toda la familia”.Paramount+ ofrecerá acceso a icónicas películas y la amplia librería de contenido, para audiencias de todas las edades, que incluye exitosas series, reality shows y programas en múltiples géneros de las marcas globales de Viacom, además de cientos de episodios de programas infantiles y juveniles de Nickelodeon.Suscriptores a Paramount+ tendrán acceso a un extenso y curado catálogo de más de 150 películas incluyendo títulos icónicos y éxitos de taquilla de Hollywood, películas premiadas y favoritas por los fans.Paramount+ tendrá el estreno en América Latina de la tercera temporada de la serie aclamada por la crítica internacional y ganadora de múltiples premios Emmy y Globos de Oro, The Handmaid’s Tale, además de sus dos primeras temporadas completas. Paramount+ tendrá la exclusiva regional de la fascinante serie dramática Yellowstoneprotagonizada por el ganador del Oscar® Kevin Costner y escrita y dirigida por el guionista nominado al Oscar® Taylor Sheridan.Paramount+ ofrecerá más de 2,000 episodios de populares programas internacionales y primera-ventana de algunas de las exitosas producciones originales locales más buscadas de MTV y Comedy Central como De Ferias Com O Ex Brasil, Acapulco Shore, Jersey Shore, decenas de episodios de stand-up comedy latinoamericano, ¿Are You The One? en sus versiones latinoamérica, Brasil y UK, Just Tattoo Of Us, entre otros.El contenido infantil y juvenil que estará disponible en Paramount+ incluye cientos de episodios de los programas animados más vistos internacionalmente, series de live-action y otros shows latinoamericanos de Nickelodeon incluyendo Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, ¡Hey Arnold!, Los Padrinos Mágicos,Avatar – El Último Maestro del Aire, Big Time Rush, The Thundermans, iCarly, Noobees, Yo Soy Frankiey Every Witch Way, entre otros.La llegada de Paramount+ a Latinoamérica se da después de su exitoso lanzamiento en mercados internacionales incluyendo Dinamarca, Suecia, Noruega in 2017, y Finlandia en 2018. También in 2018, el servicio lanzó en Polonia bajo el nombre Paramount Play y en Hungría Paramount+.