Martina La Peligrosa representará a Colombia en el Festival de Viña del Mar

El LX Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se realizará entre el 24 de febrero y el 1 de marzo de 2019 en el Anfiteatro de la Quinta Vergara.Martina La Peligrosa esta próxima a emprender viaje a Chile, la cordobesa fue seleccionada para participar en el Festival de Viña del Mar 2019 que éste año llega a su versión #60; representará a Colombia en la Competencia Internacional. Además, esta confirmado que la canción que va a interpretar es "Tú Culpa", sencillo que hará parte de su próximo trabajo discográfico y cuyo video supera en visualizaciones más de 5 millones de reproducciones.Ésta canción le apuesta a su nuevo sonido; mezcla ritmos electrónicos con urbanos sin perder sus raíces. Un tema alegre y tan caribe como ella.En Viña del Mar tendrá una agenda que comenzará con ensayos diarios desde el 17 de febrero hasta dar inició a la competencia del 24 al 1 de marzo.Más de 15 looks llevará Martina al certamen más importante del continente americano. Atuendos que incluyen prendas para cada uno de los shows, ensayos y encuentro con la prensa.Pero lo mejor de todo es el as que lleva bajo la manga, su experiencia en el escenario, carisma y el talento con el que nació gracias a una familia musical criada y concedida en el Carito Córdoba."Me siento muy emocionada... es una oportunidad y uno de los sueños más grandes que un artista puede tener. Es una bendición... quiero llegar a Viña a enamorarlos con lo que soy y mi voz. Me estoy preparando mucho, ensayo a diario... no llevo mi banda, entonces la exigencia es aún mayor, porque debo trabajar con todo el equipo musical, de ballet y técnico del evento. Así que voy enfocada en lograr traerle a mi país las Gaviotas de Oro y Plata. Espero el apoyo de todo Colombia, voy a dar más de lo que soy", afirma Martina.