▶ ¿Es Harry Styles el nuevo Rey del Pop? 🎤 Podcast NO ESENCIAL #66 con Nelson Alarcón

En esta edición del podcast No Esencial hablamos de la polémica causada por Rolling Stone al llamar a Harry Styles como nuevo Rey del Pop, Adele retomará su residencia en Las Vegas, Maureen McGovern tiene Alzheimer, Aerosmith regresa a su residencia en Las Vegas, Billie Eilish y Maggie Baird recibirán premio EMA, Anthony Fauci anunció su retiro, Trump demandó al DOJ, el mayor misógino, Florinda Mesa no demandó a Shakira, Record de House of the Dragon y Un dato de William Wallace.