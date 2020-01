“The Walking Dead: World Beyond” se estrenará en abril

El canal AMC anuncia que “The Walking Dead: World Beyond” estrenará en América Latina, de manera exclusiva, el próximo lunes 13 de abril.La tercera serie del universo de “The Walking Dead” confirma fecha de estreno. Los fans del mundo de los muertos vivientes descubrirán una nueva y renovada historia del universo producido por AMC Studios.“The Walking Dead: World Beyond” expande el universo narrativo de "The Walking Dead" y se adentra en una nueva mitología y una nueva trama que acompaña a la primera generación de una civilización en modo supervivencia inmersa un mundo apocalíptico.Dos hermanas y dos amigos se aventuran a salir del confort del lugar que los ha resguardado durante años para cumplir con una importante misión donde deberán enfrentar peligros, algunos conocidos y otros no, del mundo de los vivos y muertos vivientes.Perseguidos por quienes buscan protegerlos y quienes buscan lastimarlos, los protagonistas viven los procesos de maduración y transformación a lo largo de un terreno lleno de vicisitudes que reta todo conocimiento que tienen del mundo, de ellos mismos y de cada uno de ellos. Algunos se convertirán en héroes. Otros se convertirán en villanos. Pero todos terminarán por descubrir las verdades que tanto anhelan.La serie fue co-creada por el director de contenido del universo de "The Walking Dead", Scott M. Gimple y el showrunner Matt Negrete, la serie está protagonizada por Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond. Producida y distribuida por AMC Studios, la serie tiene la producción ejecutiva de Gimple, Negrete, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd David Alpert y Brian Bockrath.