El nuevo reto Google de canto potenciado por Inteligencia Artificial - FreddieMeter - evalúa cuánto se acercan las voces de los fans a la de Freddie Mercury.“Bohemian Rhapsody” es considerada una de las mejores canciones del rock de todos los tiempos y por ello no sorprende que su video haya recientemente llegado al billón de visitas en YouTube. Durante décadas, sus fans han cantado las emblemáticas letras de las canciones junto a la voz única de Freddie Mercury, pero, ¿cuántos de ellos pueden realmente cantar como Freddie? YouTube, Google Creative Lab y Google Research, en cooperación con Queen, Universal Music Group y Hollywood Records, han creado un nuevo experimento de inteligencia artificial llamado FreddieMeter para descubrirlo.El experimento FreddieMeter, estrenado para apoyar la Mercury Phoenix Trust, (organización benéfica fundada por Brian May, Roger Taylor y Jim Beach para generar conciencia y fondos para la lucha contra el SIDA/VIH en honor al 44 aniversario de la primera actuación de “Bohemian Rhapsody” en noviembre de 1975 en el Empire Theater de Liverpool, Reino Unido); fue creado para permitir que fans de todo el mundo puedan descubrir cuánto se parecen sus voces a la del legendario líder de Queen, Freddie Mercury.FreddieMeter muestra a los usuarios cuanto se acerca realmente su voz al legendario registro de Freddie Mercury analizando su tono, timbre y melodía; asignándoles una puntuación de 0 a 100. Fans de Queen, imitadores o cualquier persona a la que le guste un poco el karaoke y esté lista para afrontar el reto puede empezar siguiendo los siguientes pasos:CANTA: ¡Escoge una de las cuatro canciones de QUEEN en el micrositio (Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions) y dalo todo!COMPARTE: Consigue tu puntuación y compártela en las redes sociales. Podrás descargar y compartir activos customizados de Instagram, Twitter y Facebook para iOS y Android una vez completado.DESAFÍA: Usando el hashtag #FreddieChallenge en las redes sociales, reta a tres amigos para ver si están a la altura.DONA: Anima a los demás en tu publicación a hacer una donación caritativa para la Mercury Phoenix Trust→ http://www.mercuryphoenixtrust.com/donateGoogle Creative Lab y Google Research crearon el FreddieMeter usando nuevos modelos de aprendizaje automático en dispositivos, y ha sido preparado utilizando las vocales aisladas de Freddie junto a muestras de gente intentando cantar como él. FreddieMeter está preparado y optimizado para cantantes individuales y funciona en modo escritorio y en dispositivos Android y iPhone. Además el audio no se cuelga a ningún servidor para ser analizado así que todas las voces permanecen completamente privadas a no ser que el usuario decida compartirlas.FreddieMeter continúa celebrando en YouTube la música de Queen y el logro del millón de visitas de “Bohemian Rhapsody”, que coincide con el estreno de una nueva versión del video en alta definición remasterizada . Este logro hizo historia al convertirse el primer himno con un video anterior a los años 90 en alcanzar el billón de visitas en la plataforma.En colaboración con Universal Music Group y Hollywood Records, YouTube también ha lanzado recientemente ‘You Are The Champions,’ una campaña única que dió a los fans una oportunidad exclusiva de formar parte de la historia de Queen con un papel protagonista en tres nuevos videos generados por el usuario para tres de los temas más celebrados de la banda - “A Kind of Magic,” “Don’t Stop Me Now” y la icónica “Bohemian Rhapsody.” Los resultados fueron escogidos entre más de 10.000 entradas de fans de más de 120 países, lo que refleja la profundidad y el amor que sienten por Queen sus leales fans de todo el mundo.Para participar en el #FreddieChallenge o para mas información sobre el FreddieMeter, visita