Be Happy Fest es el primer festival dirigido a inspirar a las personas de Colombia y el mundo para que tomen decisiones de vida bajo un propósito encaminado a la felicidad.Fundado en el año 2016 a la cabeza de Julien Gustave Roche, el festival llega a su cuarta versión, después de haber logrado inspirar a más de 10mil personas en las versiones anteriores y con el objetivo de continuar llevando el mensaje a muchas más; esta vez no solo se llevará a cabo en Bogotá, sino en otras ciudades de Colombia y Estados Unidos.La primera ciudad fuera de la capital en la cual el Be Happy Fest estará presente es Medellín, ya que es el escenario perfecto para continuar con el ideal de que personas de diferentes culturas, ocupaciones y sueños, participen, cuenten sus historias de vida y compartan sus experiencias encaminadas a inspirar a los demás.“El Be Happy Fest es un sueño hecho realidad, un proyecto donde a través de historias de vida, buscamos mostrar un mundo donde habitan quienes se arriesgan, creen en sus ideas, sueñan en grande y así, logran ese maravilloso camino hacia la felicidad. Somos un espacio de empoderamiento personal y profesional en un ambiente de amistad, en donde nuestro único propósito es promover la filosofía #OlvidemonosDelMundo”, indicó Julien Gustave Roche, creador del festival.Dentro de las historias de vida que se presentarán en Medellín, se tocarán diversos temas como el deporte, la comedia, el emprendimiento, el mundo digital, corporativo, responsabilidad social, música, historias de inspiración, viajes/aventura, historias detrás de las historias, entre otros. Además, el festival contará con reconocidos speakers como Robert Dávila, CEO de 2heart; Simón Pulgarín, youtuber e instagramer; Keityn, compositor musical; Álvaro Osorio, padre y manager de JBalvin; Kristal, actriz y cantante; Santiago Naranjo, General Manager AT VTEX, entre otros.“Somos parte del Be Happy Fest, porque creemos en las mujeres que sueñan, que se atreven a tomar decisiones y a desafiar sus propios límites; buscamos reconocer a mujeres entregadas que, sin importar sus labores diarias, siempre tienen tiempo para darlo todo y ser las mejores en lo que se proponen”, indicó Nicole Briceño, Gerente de mercadeo de Kotex, una de las principales marcas que apoya el festival.A través de diferentes estrategias de comunicaciones, digitales, mediáticas etc., el Be Happy Fest se proyecta para generar conciencia y sacar sonrisas en las personas, gracias al apoyo de medios de comunicación nacionales que creen en el proyecto y lo apoyan, y a miles de personas que le apuestan a ser felices y ver la vida con otros ojos.“La emoción es el motor de todo lo que hacemos en Nissan, por ello, coherentes con nuestra filosofía “Innovación que emociona”, apoyamos este proyecto que impulsa la inspiración y el emprendimiento. Consideramos que la felicidad como emoción es un factor clave para lograr metas y ser felices”, afirmó Juan Carlos López, Gerente de mercado de Nissan Colombia, uno de los grandes patrocinadores del festival desde su primera versión.