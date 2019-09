Nickelodeon Latinoamérica anunció la adquisición de School of Roars de ZDF Enterprises para su canal prescolar Nick Jr., y Noggin, la plataforma premium SVOD de Nick Jr. Este anuncio se realizó por Migdalis Silva, la Vicepresidenta de Programación y Adquisiciones para Nickelodeon Latinoamérica.Del creador Alan Robinson y los productores ejecutivos Jo Killingley (Do To Dot Productions) y Sarah Legg (CBeebies), la serie preescolar de 52 capítulos sigue a cinco mini monstruos en sus días de escuela mientras aprenden “lecciones monstruosas” en matemáticas, música, cocina y la vida en general. La adorable Srita. Grizzlesniff es la maestra de la clase. El show ayuda a los niños a prepararse para el primer año escolar al explorar las relaciones y experiencias de estos mini monstruos. Por ser monstruos, estas mini criaturas van a la escuela por la noche aprendiendo lecciones de cómo ser monstruos, matemáticas contando las patas de las arañas, cómo aullarle a la luna en música o cómo hacer un delicioso pastel de Blushberry Blob en la clase de cocina.Silva comentó “School of Roars es una propiedad única y colorida que encaja perfectamente con Noggin. Estos monstruos adorables y diversos ofrecen un humor peculiar; situaciones con las que los niños se podrán identificar fácilmente y aventuras dentro de la escuela que ayudarán a la audiencia de Noggin y Nick Jr. a prepararse para su entrada a preescolar. Estamos seguros de que estos pequeños personajes encantarán tanto a los niños como a sus padres”.Peter Lang, el Vicepresidente de ZDFE junior para ZDF Enterprises, comentó “Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la audiencia de Nickelodeon Latinoamérica a la gran comunidad de fans de School of Roars. Estos hermosos monstruos ya son un gran éxito con los niños de preescolar en Australia, China, La República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Portugal, Suecia, El Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos".School of Roars estará disponible en Noggin a principios de septiembre del 2019 y en Nick Jr. a inicios de 2020.Nick Jr., el canal prescolar de Nickelodeon, y Noggin, la plataforma premium de SVOD de Nick Jr., amplían su contenido educativo con “School of Roars”