Estrenan “Time Waits For No One” de Freddie Mercury

Por primera vez desde hace cuatro décadas, una versión previamente inédita de “Time”, grabada por Freddie Mercury en 1968 para el álbum conceptual del aclamado musical que comparte el mismo título, ha emergido finalmente después de dos años de trabajo por parte del músico, compositor y productor de éxito global, Dave Clark; un viejo amigo de Freddie, con el título completo de la canción “Time Waits for No One”. El lanzamiento de la canción está previsto a través de Virgin EMI/Universal Music Group/UMe el 20 de junio de 2019 junto con un influyente y conmovedor video.“Time Waits For No One” nos muestra al Freddie Mercury más carismático, una actuación completamente acústica, acompañada únicamente de un piano y demostrando una de las voces más queridas e impresionantes.La Historia detrás de La Canción...“Time” fue una creación de Dave Clark, antiguo líder del exitoso grupo de ventas multimillonarias, The Dave Clark Five, y uno de los músicos, compositores y productores más prolíficos y celebrados del Reino Unido. Time, el musical del West End que se inauguró en el teatro Dominion Theatre de Londres en abril de 1986, mezclaba ciencia ficción, música rock, efectos especiales y multimedia muy adelantados a su época. El reparto incluía a Sir Laurence Oliver y a Cliff Richard, batiendo récords de audiencia y representado ante más de un millón de personas durante sus dos años de duración.Para el álbum conceptual de este show multimillonario y repleto de estrellas, Dave tenía una canción en mente para Freddie (’In My Defence’) y a pesar de que los detractores de la industria dijeran que no lo haría, Freddie aceptó volar a Londres desde su hogar en Munich, Alemania, para grabar la canción en los Abbey Road Studios en octubre de 1985. De la banda minimalista de Dave, Mike Moran (que anteriormente no conocía a Freddie), fue introducido al piano habiendo conocido a Dave durante muchos años. Tal fue la relación que nació entre Mike y Freddie, que este compuso ‘Barcelona’ con el líder de Queen varios años después. La sesión de “Time” fue grabada entre madrugadas e impulsada por “comida fabulosa, vodka y champán Cristal”, por cortesía del chef personal de Freddie, Joe Fanelli.Dave Clark recuerda de la sesión de grabación: “Nos llevábamos genial....si a mi no me gustaba algo lo decía y viceversa…los dos íbamos en busca de la misma cosa: crear algo especial”Cuando Freddie le preguntó a Dave que si tenía algo más para el, Dave respondió en afirmativo, ofreciéndole la canción que comparte el título del musical “Time”. En enero de 1986, volvieron a los Abbey Road Studios con un grupo de músicos de increíble talento para grabar la canción. Dave compuso la canción junto con John Christie, sin tener la menor idea en aquel momento de la relevancia que adquieren hoy en día las palabras ‘Time waits for no one’. Comenzando como una pista de ritmo, en la sesión se grabaron 48 pistas de coros (Freddie junto a John Christie y Peter Straker), 2 cintas de 24 pistas - algo nunca realizado anteriormente con esa cantidad de coros en Abbey Road - y una versión final de “Time” compuesta de una enorme producción de 96 pistas.El vídeo para la canción fue grabado en tres horas un martes en el Dominion Theatre y fue terminado rápidamente para que se pudiera preparar el musical para la actuación de esa noche (el musical se había inaugurado a principios de mes a cuya noche de estreno asistió Freddie). Preocupados por capturar la actuación entera, fue una grabación con cuatro cámaras que se editó rápidamente para poder tenerla preparada para su emisión en el programa de televisión de hits musicales del Reino Unido: Top of the Pops. En formato de vídeo (y no en la película de 35mm en la que fue grabada), la canción fue emitida el 6 de mayo de ese año y el metraje original fue directo a una caja fuerte.4 Décadas después…De 96 pistas a unaDave Clark siempre había recordado aquella actuación de Freddie Mercury en los Abbey Road Studios en 1986. La original había generado millones en ventas, y en sus propias palabras, simplemente “funcionó”. Pero la sensación que tuvo durante el ensayo original, los pelos de punta que pudo sentir, no se le habría olvidado después de varias décadas y quería volver a oír la grabación original - solo la voz de Freddie y a Mike Moran al piano. Después de muchas búsquedas en la caja fuerte para encontrar la versión sin los coros, finalmente la encontró en su archivo de cintas en primavera del 2018.Con la ayuda del pianista Mike Moran para grabar una nueva pista de piano y restaurando el tremendo potencial de su histórica actuación en su estudio de Buckinghamshire, Dave, quien creía firmemente que “lo imposible era possible” consiguió producir la actuación que tanto deseaba revivir, reduciendo la versión de 96 pistas, a una sola versión acústica solo con la voz de Freddie Mercury.Pero el audio necesitaba un elemento visual y Dave no quería simplemente editar metraje antiguo ya existente. Todavía conservaba los negativos de la grabación realizada con las cuatro cámaras y el rollo de película aún sin procesar que había sido archivado durante un tiempo en los Rank Laboratories en Pinewood pero que fueron devueltos a Dave después de su documental del 2014 Glad all Over The Dave Clark Five and Beyond. Después de cuatro días sin salir de unas instalaciones especiales en las que se analizaron todos los negativos junto a su editor, dieron lugar al descubrimiento y producción de esta obra maestra, una perfecta representación de Freddie y su “magia para la actuación...saboreaba cada palabra”.“Time Waits For No One’’ es un tributo a la fuerza musical de Freddie Mercury; la actuación, el drama y el rango vocal. Después de cuatro décadas de espera entre bastidores, ya está disponible tanto para nuevos como para antiguos fans el precioso elogio al líder de Queen, producido y editado por uno de sus mejores amigos.