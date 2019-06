Coreógrafo colombiano Sergio Trujillo ganador del Premio Tony 2019

El artista caleño fue galardonado con la estatuilla en la categoría Mejor coreografía por su destacado trabajo en “Ain’t Too Proud”.La gran noche de Broadway fue transmitida en vivo y en directo por Film & Arts y este sábado 15 de junio a las 7:00 pm (hora Colombia), el canal volverá a emitir la ceremonia, con subtítulos en español, acompañada de un especial en la alfombra roja de la mano de la periodista mexicana Susana Moscatel. Su host, James Corden, retomó el escenario de la noche más importante del teatro musical con una apertura que recorrió algunos de los musicales más emblemáticos de la noche. El artista colombiano Sergio Trujillo fue uno de los ganadores de la gala más importante de Broadway, al llevarse la estatuilla en la categoría Mejor coreografía por la obra “Ain’t Too Proud”.La gran ganadora de la noche fue “Hadestown”, llevando a casa 7 estatuillas, entre ellas Mejor musical, Mejor director y Mejor actor de reparto. Ricardo Hornos, reconocido productor argentino, sumó una estatuilla a su colección compuesta por los galardones recibidos por “Angels in América”, y “El curioso incidente del perro a medianoche”.“Ain’t too proud”, “Oklahoma!”, “Tootsie”, “Beetlejuice”, “The Prom” y “Kiss Me, Kate” fueron algunos de los nominados que se destacaron en el escenario a lo largo de la ceremonia, dando tan solo una muestra de lo mejor de Broadway.Con una constante participación por parte de los escritores de cada título nominado tanto como Mejor musical como Mejor obra teatral, esta edición le dió una voz a quienes usualmente se manejan en el detrás de escena para que introduzcan sus obras y comenten cuál es la historia detrás de cada título nominado.Entre las estrellas que asistieron se destacaron Bryan Cranston, quien recibió su segundo Tony como Mejor actor principal en una obra de teatro, Samira Wiley, Abigail Breslin, Tina Fey, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Michael Shannon, Darren Criss, Regina King, Laura Linney, Ben Platt, Audra McDonald, Sutton Foster y Billy Porter.El caleño Sergio Trujillo, coreógrafo y bailarín de gran renombre en Broadway fue favorito en la categoría Mejor coreografía por su labor en “Ain’t Too Proud”, y en esta oportunidad el favorito, también resultó ganador. La obra que revisa la historia de la agrupación “The Temptations” y la historia del Motown es, además, una de las producciones con mayor cantidad de nominaciones en esta temporada de Broadway. Esta fue la segunda nominación para Trujillo quien anteriormente fue reconocido por su trabajo en “On Your Feet!”, el musical de la vida y obra de Gloria y Emilio Estefan. Con “Ain’t Too Proud”, gana su primer Tony, lo que le da un nuevo impulso a su reconocida carrera. “Para todos los que estén escuchando este momento quiero que sepan que si yo, Sergio Trujillo, nacido en Cali, Colombia, pude llegar a tener este momento, tú también lo podrás hacer”, dijo emocionado en la ceremonia de premiación.