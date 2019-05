La serie de terror sobrenatural “NOS4A2” llega por AMC

AMC anunció el estreno de “NOS4A2” (Nosferatu)-, serie de terror sobrenatural basada en el best seller homónimo de Joe Hill.La serie está protagonizada por el actor y productor nominado a los Emmy®, Zachary Quinto (Star Trek, American Horror Story), y la estrella en ascenso Ashleigh Cummings (The Goldfinch, Hounds of Love). La directora nominada a los Emmy®, Kari Skogland ("The Handmaid’s tale", "Hijos de la libertad") dirigió los dos primeros episodios de una hora de duración.Quinto encarnará a Charlie Manx, un seductor inmortal que se alimenta de las almas de los niños y luego deposita lo que queda de ellos en Christmasland, un retorcido pueblo navideño creado por su imaginación, donde todos los días es Navidad y la infelicidad es ilegal. Pero Manx ve su mundo amenazado cuando una joven (Cummings) en Nueva Inglaterra descubre que tiene una peligrosa habilidad.Cummings interpreta a Vic McQueen, una joven artista cuya creatividad despierta una habilidad sobrenatural para rastrear a Charlie Manx. Lo que a Vic le falta en confianza social, lo compensa con valentía, humor y agilidad. A lo largo de la serie ella se esforzará por derrotar a Manx y rescatar a sus víctimas sin perder la cabeza o convertirse en una de ellas.“NOS4A2” es producida por AMC Studios en asociación con Tornante Television. La serie es una producción ejecutiva de Joe Hill, Jami O'Brien ("Fear The Walking Dead", "Hell On Wheels"), quien creó el programa para televisión y actuará como showrunner, y Lauren Corrao, copresidente de Tornante Television. El reparto también incluye a Olafur Darri Olafsson ("Lady Dynamite") como Bing Partridge, Virginia Kull ("The Looming Tower") como Linda McQueen, Ebon Moss-Bachrach ("The Punisher") como Chris McQueen y Jahkara Smith (alias Sailor J) como Maggie Leigh.Se estrenará el lunes 3 de junio a las 10:00 pm (hora Colombia).