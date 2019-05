Film&Arts estrena “Home Fires”, serie sobre mujeres en la Segunda Guerra Mundial

Con las aclamadas actrices británicas Francisca Annis y Samantha Bond, “Home Fires” se adentra en una comunidad de Cheshire que sufre los efectos de la guerra.Basada en el libro de Julie Summers, la inspiradora serie sigue la historia de un grupo de mujeres de un pequeño poblado que se encuentran bajo presiones extraordinarias en un mundo en rápida fragmentación. El derramamiento de sangre y los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial no estarán lejos de esta comunidad rural que proyectará una nube oscura sobre la vida de estas mujeres heroicas. Estreno martes 14 de mayo a las 7:00 pm (hora Colombia) por Film&Arts.En 1939 Gran Bretaña está al borde de la guerra y los habitantes de Great Paxford en Cheshire se preparan para luchar contra Alemania una vez más. Frances Barden (Samantha Bond) intenta reunir apoyo para un encuentro en el Women’s Institute local donde se llevará a cabo una votación para determinar si el mismo debe cerrar o no durante las hostilidades. La actual presidenta, Joyce Cameron (Francesca Annis), está firmemente a favor del cierre, mientras que Frances sabe que, si ocurriera lo peor, los miembros se necesitarán más que nunca.La serie refleja el papel vital que las mujeres desempeñaban en el período de guerra. Como miembros del Womens’s Institute dirigían cantinas y tejían prendas para las tropas, recolectaban hierbas para reemplazar medicamentos que no podían importarse, y aconsejaron al gobierno sobre temas que van desde viviendas para evacuados hasta la salud infantil y la reconstrucción de posguerra.Home Fires ofrece una visión íntima de la vida en el frente doméstico de la Segunda Guerra Mundial a través de material de archivo y entrevistas con miembros actuales y anteriores del Women’s Institute.