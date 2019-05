“As You Like It” lo mejor del teatro de Londres en Film&Arts

Film&Arts ofrece a su audiencia una serie de espectáculos nunca vistos en Latinoamérica: las producciones teatrales realizadas en el SHAKESPEARE’S GLOBE THEATRE de Londres, uno de los teatros más famosos del mundo.Favorita entre las comedias de Shakespeare y con algunos de sus personajes más queridos, en As You Like It una serie de identidades equivocadas y contratiempos en el Bosque de Arden finalmente da lugar a que se formen nuevas amistades y que las familias y los amantes se reúnan. Estreno: Viernes 24 de mayo a las 8:00 pm (hora Colombia).Rosalinda, la hija de un duque desterrado, se enamora de Orlando en un combate de lucha libre. Su tío usurpador, celoso de su popularidad, la expulsa de la corte. Disfrazada de muchacho, se va con su prima Celia y el bufón Touchstone, a buscar a su padre en el Bosque de Arden, donde vuelve a encontrarse con Orlando y, bajo la apariencia de un joven, lo asesora en el arte del amor y el cortejo.As You Like It recorre la clásica gama de romance pastoral: travestismo y notas de amor; poesía y diálogos brillantes; sátira suave, slapstick y pasión. La galardonada directora Thea Sharrock (Equus, The Emperor Jones), destaca en su primera puesta en escena de Shakespeare, en el vestuario y la puesta en escena tradicionales.