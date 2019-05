La 73ª edición de la entrega de los premios Tony en vivo y en directo por Film & Arts

“Hadestown” un musical sobre la tragedia griega de Orfeo se posiciona como la gran contendiente de la temporada. El domingo 9 de junio a las 7:00 pm (hora Colombia), en vivo y en directo desde Nueva York y para toda Latinoamérica, Film & Arts transmitirá la ceremonia que celebra lo mejor de Broadway. James Corden, ganador de un premio Tony y Emmy, regresa a la conducción de la ceremonia.Por décimonoveno año consecutivo, la pantalla de Film & Arts transmitirá en vivo y en directo el mayor evento de teatro de Broadway: la 73ª Entrega anual de los Premios Tony con James Corden como anfitrión. El domingo 9 de junio a partir de las 7:00 pm se transmitirá la ceremonia.Corden es conocido por su trabajo como conductor de TV en “The Late Late Show with James Corden” el cual se volvió una sensación viral gracias a su segmento “Carpool Karaoke” y donde ha entrevistado a grandes figuras de la música. Él mismo es una figura reconocida de Broadway luego de su trabajo en One Man Two Guvnors el cual le valió un premio Tony en 2012 como mejor actor y la conducción de la 70ma edición de los Premios Tony en 2016.“Estoy emocionado de regresar a la conducción de los Premios Tony. La comunidad de Broadway es muy querida para mí y estoy más que orgulloso de ser parte de esta increíble noche”, aseguró James Corden, en el comunicado oficial.Esta temporada teatral fue testigo de una gran cantidad de obras de texto -21- y con un popurrí de narrativas conocidas como “To Kill a Mockingbird” (basada en la novela de Harper Lee) y las reposiciones de “All My Sons”, “Torch Song”, “King Lear” y “The Boys in the Band”. Además, las vidas de Hillary Clinton y Rupert Murdoch fueron adaptadas para el escenario con las obras “Hillary y Clinton” donde se narra la carrera presidencial de 2008 de la política norteamericana, y que le valió una nominación a mejor actriz a la reconocida figura Anette Benning. “Ink”, contendiente a mejor obra de teatro, cuenta los inicios del magnate mediático y su compra del diario sensacionalista The Sun.Distinguido como un “musical para adultos” la producción Hadestown se ubica como el máximo contendiente de la temporada. Con sus 14 nominaciones, cubriendo todas las categorías principales, esta historia sobre la tragedia griega de Orfeo alcanzó una posición histórica como el 4to musical con mayor cantidad de nominaciones. Por delante están los icónicos musicales Hamilton (con 16), Los Productores y Billy Elliot (ambos con 15).Los musicales denominados “jukebox” (rockola) han sido bien recibidos en el pasado, con algunos aciertos y otras grandes decepciones. Este año, el Motown, género musical creado por afroamericanos tiene un nuevo representante en Broadway con Ain't Too Proud - The Life and Times of the Temptations.Entre sus 12 nominaciones se encuentra un talento latinoamericano: el colombiano Sergio Trujillo. Reconocido por su labor en producciones como Jersey Boys y Memphis, el coreógrafo promete un espectáculo único que honra el espíritu de época pero combinado con el “lenguaje coreográfico” de hoy.Tootsie, una de las últimas producciones en aparecer en la cartelera de Times Square, es una adaptación musical de la icónica película protagonizada por Dustin Hoffman. Con 11 nominaciones, entre las que se encuentra mejor musical, mejor actor protagónico, mejor coreografía y mejor dirección, se ubica entre las producciones favoritas de la temporada.Broadway no es ajeno a reconocidos nombres de la TV y de las películas en ser adaptados a una producción teatral. Los fans de Film & Arts fueron testigos de personajes como “Bob Esponja”, “Harry Potter”, “Elsa” (de Frozen) o Jerry Mulligan el encantador Americano en París a lo largo de los 19 años consecutivos de emisión de los Premios Tony. En la temporada 2019, el icónico personaje de Tim Burton, Beetlejuice, fue adaptado para el escenario y con gran recepción de la crítica alcanzando 8 nominaciones. Entre ellas, se reconoce la labor de su protagonista Alex Brightman, un actor relativamente nuevo en la escena musical neoyorquina pero que saltó a la fama con la adaptación de “School of Rock”.- Ain't Too Proud - The Life and Times of the Temptations- Beetlejuice- Hadestown- The Prom- Tootsie- Choir Boy- Gary: una secuela a Titus Andronicus- Ink- The Ferryman- What the Constitution Means to Me- Kiss Me, Kate- Oklahoma!- Mejor reestreno de obra- All My Sons- Burn This- The Boys in the Band- The Waverly Gallery- Torch Song- Brooks Ashmanskas, The Prom- Derrick Baskin, Ain't Too Proud- Alex Brightman, Beetlejuice- Damon Daunno, Oklahoma!- Santino Fontana, Tootsie- Stephanie J. Block, The Cher Show- Caitlin Kinnunen, The Prom- Beth Leavel, The Prom- Eva Noblezada, Hadestown- Kelli O'Hara, Kiss Me, Kate- Paddy Considine, The Ferryman- Bryan Cranston, Network- Jeff Daniels, To Kill a Mockingbird- Adam Driver, Burn This- Jeremy Pope, Choir Boy- Annette Bening, All My Sons- Laura Donnelly, The Ferryman- Elaine May, The Waverly Gallery- Janet McTeer, Bernhardt/Hamlet- Laurie Metcalf, Hillary and Clinton- Heidi Schreck, What the Constitution Means to Me- André De Shields, Hadestown- Andy Grotelueschen, Tootsie- Patrick Page, Hadestown- Jeremy Pope, Ain't Too Proud- Ephraim Sykes, Ain't Too Proud- Lilli Cooper, Tootsie- Amber Gray, Hadestown- Sarah Stiles, Tootsie- Ali Stroker, Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!- Mary Testa, Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!- Bertie Carvel, Ink- Robin De Jesús, The Boys in the Band- Gideon Glick, To Kill a Mockingbird- Brandon Uranowitz, Burn This- Benjamin Walker, Arthur Miller's All My Sons- Fionnula Flanagan, The Ferryman- Celia Keenan-Bolger, To Kill a Mockingbird- Kristine Nielsen, Gary: una secuela a Titus Andronicus- Julie White, Gary: una secuel a Titus Andronicus- Ruth Wilson, King Lear- Camille A. Brown, Choir Boy- Warren Carlyle, Kiss Me, Kate- Denis Jones, Tootsie- David Neuman, Hadestown- Sergio Trujillo, Ain't Too Proud- Adam Guettel, To Kill a Mockingbird- Joe Iconis, Be More Chill- Anais Mitchell, Hadestown- Eddie Perfect, Beetlejuice- Matthew Sklar and Chad Beguelin, The Prom- David Yazbek, Tootsie- Scott Brown and Anthony King, Beetlejuice- Bob Martin and Chad Beguelin, The Prom- Anaïs Mitchell, Hadestown- Dominique Morisseau, Ain't Too Proud- Robert Horn, Tootsie- Rachel Chavkin, Hadestown- Scott Ellis, Tootsie- Daniel Fish, Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!- Des McAnuff, Ain't Too Proud- Casey Nicholaw, The Prom- Rupert Goold, Ink- Sam Mendes, The Ferryman- Bartlett Sher, To Kill a Mockingbird- Ivo van Hove, Network- George C. Wolfe, Gary: una secuela a Titus Andronicus- Michael Chorney and Todd Sickafoose, Hadestown- Simon Hale, Tootsie- Larry Hochman, Kiss Me, Kate- Daniel Kluger, Oklahoma!- Harold Wheeler, Ain't Too Proud- Michael Krass, Hadestown- William Ivey Long, Beetlejuice- William Ivey Long, Tootsie- Bob Mackie, The Cher Show- Paul Tazewell, Ain't Too Proud- Rob Howell, The Ferryman- Toni-Leslie James, Bernhardt/Hamlet- Clint Ramos, Torch Song- Ann Roth, Gary: una secuela a Titus Andronicus- Ann Roth, To Kill a Mockingbird- Robert Brill and Peter Nigrini, Ain't Too Proud- Peter England, King Kong- Rachel Hauck, Hadestown- Laura Jellinek, Oklahoma!- David Korins, Beetlejuice- Miriam Buether, To Kill a Mockingbird- Bunny Christie, Ink- Rob Howell, The Ferryman- Santo Loquasto, Gary: una secuela a Titus Andronicus- Jan Versweyveld, Network- Kevin Adams, The Cher Show- Howell Binkley, Ain't Too Proud- Bradley King, Hadestown- Peter Mumford, King Kong- Kenneth Posner and Peter Nigrini, Beetlejuice- Neil Austin, Ink- Jules Fisher and Peggy Eisenhauer, Gary: una secuel a Titus Andronicus- Peter Mumford, The Ferryman- Jennifer Tipton, To Kill a Mockingbird- Jan Versweyveld and Tal Yarden, Network- Rosemary Harris- Terrence McNally- Harold Wheeler