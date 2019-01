Carlos Vives cancela presentación en Nicaragua

La agencia que representa al cantante colombiano anunció que Carlos Vives no se presentará en el país centroamericano.Agencia WK Entertainment, management del artista Carlos Vives y la empresa Premier Producciones, organizador del evento, informaron que el artista no se presentará en Nicaragua por "motivos de fuerza mayor". El show estaba programado para el 23 de marzo de 2019.En las redes sociales se había extendido una molestia contra Vives por el anuncio de esa presentación en su gira; debido a la represión política de la dictadura nicaraguense.Aunque la razón de la cancelación no fue informada, todo apunta a que el cantante no quiere verse asociado con el régimen que gobierna en Nicaragua.