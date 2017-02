En honor al regalo de Escocia al mundo, al espíritu que hace tiempo atrajo a las personas a través de su categoría y estilo, este viernes 10 de febrero de 2017, se celebrará en todo el mundo la primera edición del International Scotch Day.Este día invitará a las personas de todo el mundo a alzar su copa de whisky para celebrar una bebida que está creada para su disfrute en buena compañía, en cualquier parte y en todo momento.Ronan Beirne, director de marketing global de Diageo, afirmó: "El escocés es el whisky favorito a nivel mundial. No hay otra bebida alcohólica que ofrezca el mismo abanico de gustos, texturas y sabores; realizado de la misma forma desde hace más de 500 años en grandes y pequeñas destilerías, con el alcance y amplitud de Escocia. La presentación del International Scotch Day demuestra nuestra confianza en la emoción del whisky. Nos enorgullecemos de nuestra herencia, autenticidad y calidad de la categoría, pero también de seguir con el espíritu de innovación y capacidad empresarial al añadir un nuevo momento y ocasión culturales en el calendario para seguir impulsando y evolucionando el futuro del whisky escocés".Las celebraciones oficiales del International Scotch Day se están llevando a cabo en todo el mundo, y como cabezas visibles de las mismas están la prestigiosa súper-modelo de nivel mundial Coco Rocha y la actriz Freida Pinto.Vea [Para conmemorar el lanzamiento, Coco Rocha realiza sus famosas poses frente a un marco de barriles en Escocia para capturar una serie de fotografías destacadas. "Me encantó esa sesión de fotos ya que se asocial con el contoneo y elegancia del whisky al tiempo que muestra la artesanía y trabajo que hay detrás del whisky", comentó Coco Rocha.En el International Scotch Day, Coco Rocha disfrutará de un cocktail de whisky en algunos de los bares y cubes más destacados de Ciudad de México, mientras que a nivel mundial Freida Pinto llevará a cabo celebraciones en Bombay, hospedando un evento glamoroso junto a otros nombres y rostros famosos.El whisky es la cima máxima de lo que mola - es amado en cada rincón del mundo. Está creada para su disfrute de cualquier forma que te guste. En China, el whisky se suele mezclar con té verde helado, en el Caribe se sirve con agua de coco y en la India les gusta solo."Personalmente, mi forma favorita de beber whisky es un Johnnie Walker con ginger ale", indicó Coco Rocha. "Pero lo mezclaría dependiendo de mi estado de ánimo o de lo que estuviese haciendo. Si voy a beber, me gusta tomar una bebida de calidad creada de forma correcta, en lugar de beber mucha cantidad".La gente se puede unir al movimiento e implicarse utilizando #LoveScotch y #InternationalScotchDay. Si desea disponer de más información visite la página web facebook.com/LoveofScotchPor favor, beba de forma responsable.