Super Typhoon Ragasa leaves Taiwan town swamped in mud
By Excelsio Media on September 24, 2025
Also in news, taiwan, World

Residents in Taiwan's eastern town of Guangfu waded through ankle-deep mud and damaged homes, a day after Super Typhoon Ragasa caused a barrier lake to overflow, deluging the township.
