Super Typhoon Ragasa leaves Taiwan town swamped in mud

Residents in Taiwan’s eastern town of Guangfu waded through ankle-deep mud and damaged homes, a day after Super Typhoon Ragasa caused a barrier lake to overflow, deluging the township.

