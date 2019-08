Paramount estrena tercera temporada de "El cuento de la criada"

Paramount Channel presenta en exclusiva el estreno en televisión de la tercera temporada de la aclamada y multi-premiada serie The Handmaid’s Tale – El cuento de la criada.La tercera temporada de The Handmaid’s Tale – El cuento de la criada continua con la historia de June, quien lucha en contra del régimen distópico de Gilead como parte de la ‘resistencia’. Reuniones secretas, alianzas, traiciones y un viaje al aterrador corazón de Gilead, obligan a todos los personajes a tomar una posición, guiados por una oración desafiante: “Bendecida sea la lucha”.The Handmaid’s Tale – El cuento de la criada es la distópica historia que acontece en el lugar ficticio llamado Gilead, una sociedad totalitaria gobernada por un régimen fundamentalista que antes fue el territorio de Estados Unidos. En un momento de baja natalidad mundial causada por enfermedades y altos niveles de contaminación, vemos a Offred (Elizabeth Moss), una de las pocas mujeres fértiles en el país, forzada a servir como ‘criada’ (esclava con el único objetivo de procrear) por parte de Gilead, el gobierno que impone este régimen como su última posibilidad para repoblar el mundo. Basada en el best-seller de Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale – El Cuento de la Criada ha sido nominada y acreedora de múltiples premios internacionales incluyendo los Emmy, Globos de Oro, Critic’s Choice Television Awards, entre otros.The Handmaid’s Tale – El cuento de la criada también puede verse en streaming en México y Brasil a través del nuevo SVOD Paramount+, disponible por Claro Video, NET, NET NOW, Watch y otros operadores. Próximamente, este servicio se expandirá al resto de América Latina a través de otros proveedores de TV paga, internet y móvil, que serán anunciados próximamente.Este domingo 18 de agosto a las 9:00 pm (hora Colombia), el canal presentará el gran estreno con doble episodio y posteriormente, un nuevo capítulo cada domingo a la misma hora.