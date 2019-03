AMC anuncia el final de Into the Badlands

La conmovedora serie de artes marciales protagonizada por Daniel Wu llega con los últimos ocho capítulos que sorprenderán a los fanáticos de la dramática historia.El canal de televisión AMC anuncia el esperado final de su innovador drama de artes marciales. “Into the Badlands” concluirá con ocho capítulos a partir del próximo lunes 1 de abril a las 8:00 pm (hora Colombia)."'Into the Badlands' ha sido un emocionante viaje liderado por los extraordinarios Al Gough y Miles Millar, quienes reunieron a diversos y talentosos actores y al mejor equipo experto en lucha para crear un mundo único y mostrar un elevado nivel de artes marciales que nunca antes se había visto en la televisión", expresó David Madden, presidente de programación original de AMC Entertainment Networks en los Estados Unidos, y agregó: “Estamos muy agradecidos con Al, Miles, nuestros socios productores Stacey Sher y Michael Shamberg, Daniel Wu y el resto del reparto por dar vida a esta historia. Estamos muy ansiosos de compartir con los fanáticos la dramática conclusión de la serie".Momentos culminantes de "Into the Badlands"Bajie, encarcelado, advierte a Sunny que no se puede confiar en Pilgrim. Pero con la vida de su hijo en peligro, Sunny lucha con su decisión de ayudar a Pilgrim a desbloquear la Cámara Meridiana. Secuestrada por el Maestro, la Viuda se ve obligada a enfrentar su pasado. Mientras tanto, M.K., luego de haber recibido la revelación de que Sunny mató a su madre, está decidido a vengarse. Moon corre para salvar a Lydia de su inminente muerte, después de que ella arriesgó su vida por él en el campo de batalla. A medida que se desarrollen los últimos episodios, se revelarán largos secretos enterrados, se forjarán nuevas alianzas y la saga culminará en una gran batalla épica que terminará con todas las batallas.Desde AMC Studios, "Into the Badlands" fue creado por los productores ejecutivos, showrunners y escritores Alfred Gough y Miles Millar, y es una producción de los nominados al Oscar® Stacey Sher y Michael Shamberg, junto con David Dobkin, Stephen Fung, Michael Taylor, Karen Richards, Paco Cabezas. Protagonizada por Daniel Wu, el reparto del grupo incluye a Nick Frost (Bajie), Aramis Knight (MK), Emily Beecham (La viuda), Orla Brady (Lydia), Ally Ioannides (Tilda), Lorraine Toussaint (Cressida), Sherman Augustus (Luna), Babou Ceesay (Peregrino), Ella-Rae Smith (Nix) y Lewis Tan (Gaius).La segunda parte de la tercera temporada de “Into the Badlands” comienza el lunes 1 de abril a las 8:00 pm (hora Colombia) en exclusiva por el canal de televisión AMC.