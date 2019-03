A Very English Scandal llega a AMC

Protagonizada por Hugh Grant (Notting Hill; Florence Foster Jenkins) y Ben Wishaw (El Regreso de Mary Poppins; 007), A Very English Scandal le valió a Grant una nominación como mejor actor en los Screen Actors Guild Awards y a Wishaw la victoria como Mejor Actor de Reparto en los Golden Globes por su estelar interpretación.Sexo, mentiras y un duro golpe al Establishment son algunos de los ángulos que A Very English Scandal cubre en tan solo tres episodios. Basada en el libro homónimo de John Preston, esta serie brilló durante la temporada de premios por las brillantes interpretaciones de Ben Wishaw, quien obtuvo el Golden Globes a Mejor Actor de Reparto, y Hugh Grant, nominado a Mejor Actor en los Screen Actors Guild Awards. Estreno 10 de marzo a las 6:00 pm (hora Colombia) por AMC.A Very English Scandal es la impactante historia real de Jeremy Thorpe, el primer político británico en ser juzgado por conspiración de asesinato. Situada a finales de la década del 60, la homosexualidad acaba de ser despenalizada, y Thorpe, líder del partido liberal y el líder más joven de cualquier partido político británico en cien años, tiene un secreto que está desesperado por ocultar. Este secreto se ve amenazado por la existencia de su ex amante, Norman Scott, a quien Thorpe cree poder silenciar de una sola manera.El juicio de Jeremy Thorpe cambió la política para siempre una vez que el público británico descubrió los secretos más oscuros de la Establecimiento y los extremos a los que algunos estaban dispuestos a recurrir para mantener sus secretos.El film es una adaptación del libro de John Preston “A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder Plot at the Heart of the Establishment”, de Russell T Davies (Dr Who, Queer As Folk, Cucumber) y dirigida por Stephen Frears (Florence Foster Jenkins, Philomena, Dangerous Liaisons), protagonizada por Hugh Grant como Jeremy Thorpe y Ben Whishaw como Norman Scott.