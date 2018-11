Netflix creará una programación exclusiva de series animadas del icónico universo narrativo de Roald Dahl

Willy Wonka y los Oompa-Loompas se unen al gran gigante bonachón, Matilda, los cretinos y una multitud de personajes icónicos que han encontrado un nuevo hogar: ¡Netflix! Netflix y The Roald Dahl Story Company anunciaron hoy que Netflix ampliará el universo de historias de Roald Dahl para las audiencias de todo el mundo con una programación exclusiva de series animadas originales basadas en los libros del aclamado y premiado autor, que incluyen Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, El gran gigante bonachón, Los cretinos y muchos otros títulos entrañables.Las historias de Roald Dahl han inspirado durante mucho tiempo largometrajes y producciones teatrales premiadas. Pero ahora, por primera vez, Netflix reunirá a los equipos creativos, visuales y de guionistas de la más alta calidad para ampliar las historias con una programación sinigual de series animadas y especiales para todas las edades que las familias podrán disfrutar. Netflix busca permanecer fiel al espíritu y tono de Dahl, a la vez que construye un universo imaginativo de historias que va mucho más allá de las páginas de los libros.“Nuestra misión, deliberadamente ambiciosa, es que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de conocer la magia y el mensaje positivo de las historias de Roald Dahl”, expresó su viuda, Felicity Dahl. “Esta asociación con Netflix marca un paso significativo para lograrlo, y es un capítulo increíble en la historia de The Roald Dahl Story Company. Sé que Roald estaría encantado”.“Adentrarnos en los extraordinarios mundos de las historias de Roald Dahl ha sido un honor y algo inmensamente divertido, así que estamos agradecidos por la confianza que The Roald Dahl Story Company yla familia Dahl han depositado en nuestro equipo, para que compartamos más momentos de alegría con las familias de todo el mundo”, comentó Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids & Family Content en Netflix. “Tenemos una gran ambición creativa a la hora de reimaginar los viajes de tantos personajes de Dahl de manera fresca y contemporánea, con la más alta calidad de animación y un gran valor de producción”.“Netflix se reconoce por la alta calidad de sus narraciones y por su innovación”, agregó Gideon Simeloff, director de Estrategia de The Roald Dahl Story Company. “No existe ningún otro lugar en el mundo que pueda ofrecer entretenimiento animado para toda la familia de tan alta calidad y a gran escala”.Los títulos que forman parte del acuerdo entre Netflix y The Roald Dahl Story Company incluyen: Charlie y la fábrica de chocolate; Matilda; El gran gigante bonachón; Los cretinos; Charlie y el gran ascensor de cristal; La maravillosa medicina de Jorge; Boy: Relatos de infancia; Volando solo; El cocodrilo enorme;La jirafa, el pelícano y el mono;Henry Sugar;Billy y los mimpins;El dedo mágico;Agu Trot;¡Qué asco de bichos!, yPuchero de rimas.La producción de la primera serie animada de Dahl para Netflix comenzará en 2019.