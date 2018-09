test | HITN estrena "Mundo Salvaje con Ron Magill"

HITN, canal líder en español que brinda una programación educativa y de entretenimiento a más de 44 millones de hogares a lo largo de los Estados Unidos, anunció hoy la presentación de su producción original "Mundo Salvaje con Ron Magill". Este nuevo show presenta imágenes, nunca antes vistas, de algunos de los animales más exóticos del planeta, el show está dedicado especialmente a promover la conservación de las especies y el respeto por la vida salvaje.HITN presenta un nuevo show "Mundo Salvaje con Ron Magill""Mundo Salvaje con Ron Magill" forma parte del bloque televisivo 'Tu Planeta' de HITN, y debuta el 1ro. de octubre todos los lunes a las 9:00 p.m. hora del Este / 9:00 p.m. hora del Pacífico.Rom Magill es el experto en vida salvaje, reconocido por sus apariciones por más de 25 años en el icónico programa 'Sábado Gigante'. Adicionalmente, Magill ha participado en programas de televisión tales como: Buenos Días América, The Today Show, y en varios documentales de History y Discovery Channel. Magill ha sido reconocido con cinco premios Emmy por su trabajo en documentales sobre la naturaleza. Actualmente, funge como director de comunicaciones del zoológico de Miami."¡Mundo Salvaje ofrece una oportunidad maravillosa para que toda la familia se siente junta a disfrutar de las maravillas de la vida salvaje a la vez que aprenden más sobre sobre el increíble mundo natural que nos rodea!, comentó Ron Magill, Director de Comunicaciones del Metro-Zoo Parques y Jardines de Miami-Dade. "Me honra y emociona ser parte de este proyecto de HITN y juntos presentar estas bellas historias, que incluyen imágenes exclusivas de la vida salvaje nunca antes vistas por la televisión".La primera temporada de "Mundo Salvaje con Ron Magill" contará de 10 episodios acompañados de una secuencia impresionante de imágenes nunca antes presentadas en la pantalla chica. En cada episodio las impactantes vistas de la vida natural irán acompañadas de entretenidas e inteligentes explicaciones ofrecidas por Magill, quien llevará a los fans de la vida salvaje a través de entretenidas y sorprendentes aventuras cada semana.Para el lanzamiento del show HITN ha elegido el tema de la atracción en el reino animal, "Atracción Animal" es el cautivante primer episodio, lleno de curiosidades, que le permitirá a la audiencia descubrir el poderoso y muchas veces impredecible instinto de las especies del planeta. Otros episodios de esta primera temporada incluyen títulos como: 'Animales Venenosos', 'Cazar o morir', y 'Supergenio animal'.Mundo Salvaje con Ron Magill es producido por HITN en colaboración con el zoológico de Miami and Off the Fence production, una compañía líder en Europa en la producción de contenidos sobre la naturaleza.