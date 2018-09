test | El tradicional aceite de oliva Sublime cambió su imagen

Sublime, una de las primeras marcas de aceite de oliva en llegar a Colombia a finales de los años 50 y que se ha convertido en toda una tradición en la cocina hogareña, al igual entre los chefs de los mejores restaurantes.La alta calidad y el sabor excepcional de Sublime nunca ha cambiado, pero ahora toda su gama de aceites tiene una nueva apariencia. Deoleo S.A., el productor de Sublime, con sede en Madrid, ha anunciado que se han rediseñado dramáticamente los empaques, para asegurar que la apariencia sea tan atractiva como lo es el preciado contenido para el paladar."Los cambios se han hecho debido a que los consumidores han expresado que el logotipo antiguo y las botellas de vidrio los confunden, ya que estas no corresponden con la imagen tradicional de los envases en lata en los cuales se venden algunas variedades de Sublime. Había un problema de reconocimiento de marca", afirmó Eduardo Sánchez, director de Deoleo para Suramérica y el Caribe.Ahora, no solo se han rediseñado las etiquetas para hacerlas más atractivas y resaltar el nombre de la marca, sino que las botellas han adoptado una nueva y atrevida forma que recuerda a las encantadoras latas.El "aceite de oliva" Sublime aún se comercializa en latas, pero las calidades virgen extra, se han vendido en botellas de vidrio desde los años 90. De hecho, en los nuevos empaques continúa presente la entrañable apariencia "vintage", un recordatorio de que este es el mismo aceite de oliva en que han confiado generaciones de buenos cocineros.Los compradores también notarán que ahora las botellas de vidrio son más oscuras con el fin de proteger mejor el precioso aceite que contienen de los efectos perjudiciales de la luz solar. Sublime se distribuye en todos los rincones del país, desde las pequeñas tiendas de barrio, hasta los hipermercados de las grandes ciudades. Los compradores lo conocen generalmente como "El de la latica", "El de mi abuelita", "El español" y "El de siempre"."Los colombianos aprecian la herencia española que representa", afirma Sánchez, "y los expertos jueces de la Feria Expo Vinos de este año le otorgaron la Medalla de Plata, entre aceites de oliva evaluados de todas partes del mundo"En términos generales el país no es un gran consumidor de aceite de oliva. Menos del 10 % de la población lo usa regularmente, cerca de tres de cada diez hogares en algunas regiones, con un promedio de apenas 100 mililitros anuales por persona."En Colombia, el aceite de oliva se usa generalmente como aderezo para ensaladas, pastas y platos internacionales", afirma Sánchez. "Rara vez se usa para cocinar, ya que la mayoría de los consumidores piensa equivocadamente que no se puede usar para comidas calientes".