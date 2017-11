Ruben A. Useche Ramírez * | Decíamos el domingo pasado en esta columna de opinión que venimos escribiendo y narrando, en Excelsio de Boyacá, que el Presidente Alfonso López carecía de gobernabilidad y no pudo terminar su segundo mandato (1942-1946).Ante la honda división liberal que venía desde su primer gobierno (1934-1938) y la firme oposición de dirigentes encabezados por Carlos Arango Vélez, Carlos Lozano y Lozano y Gabriel Turbay Abunader apoyados por el expresidente Eduardo Santos y el nuevo líder del Liberalismo Popular el avasallante Jorge Eliécer Gaitán, coalicionados con el paladín del partido conservador Laureano Gómez y "el famoso grupo de "Los Leopardos" Augusto Ramirez Moreno, Fernando Londoño y Londoño, Gilberto Alzate Avendaño y Silvio Villegas que desde el Parlamento colombiano y la prensa nacional denunciaban de manera permanente los grandes escándalos como,1) "El asesinato de Mamatoco;2) el negociado de la Trilladora Tolima con un grupo alemán y3) el de La Handel, entre otros, que llevó a que López Pumarejo renunciara a la Presidencia y el Senado eligiera al Ministro de Relaciones Exteriores Alberto Lleras Camargo como su sucesor que tomo posesión por el año que faltaba el 7 de Agosto de 1945 a 1946 nombrando un gabinete bipartidista: Fernando Londoño y Londoño, Germán Arciniegas, Absalón Fernández de Soto, Adán Arriaga Andrade y Abelardo Forero Benavides entre otros.Este gobierno exitoso de Lleras Camargo, no pudo lograr su principal objetivo: la unión de su partido liberal.En esa situación Jorge Eliécer Gaitán con su "Grito a la Carga" contra la oligarquía colombiana, iba recogiendo electores de todas las vertientes políticas y su movimiento populista de manera avasallante aumentaba a diario en el país. El partido liberal ante esta situación busco todas las fórmulas para unirse sin encontrarlas, frente al caudillo que se hacía sentir con ¡Yo no soy un hombre: soy un pueblo, a La Carga con Gaitán!De esta manera y ante esta realidad "La Oligarquía Liberal" apoyada por el Expresidente Eduardo Santos con los dirigentes Darío Echandía, Carlos Arango Vélez, Carlos Lleras Restrepo, Juan Lozano y Lozano, Julio César Turbay, Carlo Sanz de Santamaría y la Dirección Nacional Liberal contando con la Prensa Liberal - El Tiempo y el Espectador - enfilaron baterías antigaitanistas y lanzaron la candidatura presidencial 1946-1950 del líder santandereano Gabriel Turbay, con el objeto de “parar” la carga de Gaitán.La confrontación entre estos bandos del partido liberal se profundizo entre oligarquía versus a la Carga Pueblo y sus dos candidatos recorrían el país con todas sus fuerzas y ahí fue cuando el partido conservador armó y realizó su famosa Convención Nacional Conservadora del Teatro Colon en Noviembre de1945 y sus estrategas armaron la candidatura de unión nacional con su extraordinario candidato fundador y director general de la Federación de Cafeteros de Colombia Mariano Ospina Pérez.Llegaba a los 17 años de vida y me correspondió por primera vez participar en mi condición de Secretario Juvenil del Directorio Conservador de mi Departamento en este evento nacional.Finalizo el ano de 1945 y el partido liberal totalmente dividido entre sus dos candidatos Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán llegaron a las urnas y enfrentados al candidato de Unión Nacional representado por el conservador doctor Mariano Ospina Pérez, resultó elegido este último como presidente constitucional de Colombia 1946-1950, con una votación aproximada a los 600.000 electores; Turbay con 450.000 apoyado también por el Partido Socialista Democrático denominado en ese tiempo el Partido Comunista y Jorge Eliécer Gaitán con un poco más de 350.000 votos que le sirvieron ante el final del gobierno liberal de 16 años consecutivos para convertirse al año siguiente - 1.947- en el Jefe del Liberalismo Colombiano imponiendo sus mayorías en el Congreso y así dominando popularmente el país con el Grito: ¡No soy un hombre, soy un Pueblo a la carga con Gaitán!El Gobierno de Ospina Pérez creo la Flota Mercante Grancolombiana, el Instituto de los Seguros Sociales, la Empresa de Comunicaciones Telecom y el Icetex y tuvo altibajos debido a la profunda división liberal y el crecimiento del populismo gaitanista, además que le toco en el año 1948 ser sede de la IX Conferencia Panamericana, que a la postre creo el Organización de los Estados Americanos OEA, y en ella se debatía el interés de los Estados Unidos en declarar al comunismo como una actividad fuera de la Ley.Realizándose esta conferencia se sucedió el magnicidio y asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, llamado *El Bogotazo* que dejo al país en llamas.---*Periodistar.useche.r@hotmail.com