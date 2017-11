Juan Manuel Galán* | Hace menos de un mes, renuncié a mi precandidatura por el Partido Liberal, advirtiendo que una consulta de candidatos en noviembre, terminaría en una consulta de maquinarias, no de liberales.Propuse entonces, adelantar dicha consulta en marzo, por ser una opción que daba más garantías, era menos costosa, pues al unirse con las elecciones parlamentarias reduciría los gastos de su convocatoria y ofrecía suficiente tiempo para divulgar y comprender las propuestas de todos los candidatos. Sin embargo, mis copartidarios se opusieron.Hoy, sabemos que la consulta costará $40.000 millones y que el Partido Liberal será el único que participará. No podemos permitir que $40.000 millones de los contribuyentes, alimenten una consulta de egos, sin debate de ideas, ni principios. El valor no es de poca monta. Con lo que cuesta la consulta se podrían construir en Colombia casi 50 kilómetros de vías terciarias. Recordemos que esas vías son el 69,4% del total de la malla vial del país y que solo el 6 por ciento están pavimentadas.¿Pueden creer esa cifra? por eso, quiero aprovechar estas líneas para hacer un llamado: Dr. César Gaviria, le solicito de manera formal, en su calidad de Director Único del Partido, adelantar ante el señor Registrador las gestiones que sean necesarias para desmontar la consulta de noviembre y solicitar su realización el día de las elecciones parlamentarias en marzo de 2018.Es inaudito y una falta de sensibilidad pensar que $40.000 millones son aceptables para una consulta de maquinarias. Así mismo, le manifiesto oficialmente mi intensión de participar como precandidato liberal en dicha consulta, haciéndole honor a todos los ciudadanos que me apoyan y me tienen entre los cinco más opcionados para llegar a la Presidencia en el 2018.Sé que usted, mejor que nadie conoce el significado de la consulta popular abierta y democrática en marzo, no solo porque fue garante de los acuerdos que sellaron en su momento la unión liberal entre el Partido y el Nuevo Liberalismo a finales de los ochenta, sino porque fue el primer candidato liberal escogido por los ciudadanos a través de este mecanismo. Por eso, confío en que tomará una buena decisión y que sabrá ahorrarles $40.000 millones a los contribuyentes para mejor aún, fortalecer este mecanismo de participación ciudadana.---*Senador de la República.