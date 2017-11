Al menos 160 empleados de la Unión Temporal Ismocol Joshi Parko - IJP, que se encuentran en cese de actividades desde hace 10 días. ocasionaron disturbios en el sector de la vereda Palagua; se enfrentaron al Esmad.Ante amenazas de las personas en paro, en contra de quienes sí están laborando, el Alcalde de Puerto Boyacá, Óscar Fernando Botero, indicó que su deber es garantizar las condiciones del acceso al trabajo para quienes no deseen participar del cese de actividades y exhortó a respetar la decisión de los que han querido quedarse al margen y continuar con normalidad su jornada laboral; por lo que se ordenó la presencia del Esmad.“Apoyo a la comunidad, y estoy presto a intermediar las veces que sea necesario, así eso me implique ser blanco de críticas para quienes se aprovechan de los momentos difíciles de los ciudadanos, y se dedican a sembrar desesperanza. Acompañarlos a expresar sus inconformidades, y buscar que las partes cedan de un lado y del otro, por el bienestar del municipio, es mi compromiso. Pero siempre y cuando este tipo de negociaciones se den a través del diálogo.”Los enfrentamientos con el Esmad dejaron al menos tres detenidos, por lo que el Alcalde manifestó que no se admitirán las vías de hecho."Lamento que haya personas afectadas por la situación laboral que afronta en este momento no sólo el municipio sino el país. Por eso hemos sido enfáticos con cada una de las petroleras que funcionan en Puerto Boyacá, solicitándoles la prioridad laboral para la mano de obra que hay en el área de influencia y a cada una de ellas, le hemos efectuado el seguimiento. Sin embargo, otras reclamaciones han salido a la luz, y ante eso como administración lo que ofrecemos es intermediar en los diálogos y buscar el bien común. Pero no permitiremos las vías de hecho. No podemos permitir que se amedrente a la comunidad que no quiere participar en desmanes y mucho menos que se bloquee la vía de acceso a la vereda. Esa no es la solución", agregó el mandatario.