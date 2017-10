Estos son los puestos donde podrá registrarse para las elecciones de 2018, en caso de que quiera cambiar su puesto de votación o nunca haya votado.Las inscripciones en los puestos de votación será del 23 al 29 de octubre, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.También se puede hacer en registradurias, embajadas y consulados, del 11 de marzo de 2017 al 11 de enero de 2018, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.COLEGIO SALESIANOCL 17 #9-69 BR SALESIANOCOLEGIO BOYACACALLE 3A No. 8-44CARCELCL 7 #15-08SURBA Y BONZAVDA. LA TRINIDAD-SALON COMUNALCOL GUILLERMO LEON VALENCIACL 15 A #7-48 BR SANTANDERANT COL LA PRESENTACIÓN CENTROKR 15 #16-46 CTROQUEBRADA DE BECERRAESC.VDA. QUEBRADA DE BECERRASU.P.T.C.CL 23 #21-55 BR SAN JUAN BOSCOCOL SANTO T DE AQUINO SD PRIA 1KR 14 #12-0710COL.FRANCISCO DE PAULA SANTANCL 22 #37 A- 61 BR CAMILO TORR11COL JESUS EUCARISTIACALLE 20 No. 10-3412EL CARMENINSP DE POLICÍA EL CARMEN13SIRATAESC.VDA. SIRATÁ14COLEGIO SIMON BOLIVARTV 37 #20A-00 BR SIMÓN BOLÍVAR15COL SANTO T DE AQUINO SD PRIA 2DIAGONAL 16 No. 20-4116AVENDAÑOSINSP DE POLICÍA AVENDAÑOS17PARQUE LA ESPERANZACL 13-KR37 PARQUE LA ESPERANZA18COL LA NUEVA FAMILIACARRERA 35 No. 01-29019COLEGIO JAIRO ANIBAL NIÑOCL 19-KR 46 BR JUAN GRANDE20SAN ANTONIO NORTEESC.VDA. SAN ANTONIO NORTE21TOCOGUAVDA. S.LUIS C.E. S.LUIS TOCOGU