Estos son los puestos donde podrá registrarse para las elecciones de 2018, en caso de que quiera cambiar su puesto de votación o nunca haya votado.Las inscripciones en los puestos de votación será del 23 al 29 de octubre, de lunes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde.También se puede hacer en registradurias, embajadas y consulados, del 11 de marzo de 2017 al 11 de enero de 2018, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde.IE INTEGD JOAQUÍN GONZALEZ CAMCR 10 NO 21-52CÁRCEL DEL CIRCUITOCR 9A NO 1A-16 SURMORCAIE TEC NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SCONC LIBERTADORCLL 12A NO 26-34CONC MAGDALENACLL 5A NO 25A-35COL REYES PATRIACLL 26 NO 9A-67 BARRIO EL RECREOCONC ROSARIOCLL 6 NO 16-04COLISEO CUBIERTOCR 11 CLL 28 ESQIE FRANCISCO DE PAULA SANTANDECR 11 CLL 19 ESQ10COL INSEANDESCLL 4 NO 10-2711COL SUGAMUXICR 5 NO 2-2812COL NZADO GUSTAVO JIMENEZVIA BELENCITO KM 513COL POLITÉCNICOCLL 4 SUR NO 16-4714IE SILVESTRE ARENASCR 11 NO 18-61 SUR