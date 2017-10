Cuando pienso en mi patria como la lugar del mundo más preciado y más bonito,No puedo dejar de sentirme orgulloso, por el honor de ser buen colombiano,Pero basta con reconocer los desafortunados e injustos resultados del conflicto,Para sentir la tristeza más grande, generada por la irracional guerra entre hermanos.Sin embargo, no todo adolece de motivos, ni se puede ocultar ante la cruda realidad,Nadie se salva, ni la naturaleza, ni el niño, ni el adulto, mayor, sea hombre o sea mujer,La violencia se motiva por conflicto de intereses, falta de valores y mucha inequidad,Porque el fin justifica los medios en las desesperadas ansias de lograr todo el poder.Solo nos queda rogar a Dios por la sana convivencia, con fe, con compromiso y esperanzaComo la oportunidad única de formar una Colombia nueva que no tendremos jamás,Si no nos despojamos del el odio, para abrir nuestros corazones y recuperar la confianza.Para que la sociedad se la juegue en pleno, como si cada uno tuviera en sus manos ese as,Que nos permitirá ver la reconciliación y el perdón que ahora es luz en lontananza,Pero podremos hacer realidad si todos por Colombia le apostamos a la paz.Darío Álvarez Morantes